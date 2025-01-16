Актер Певцов заявил, что не планирует завершать свою творческую деятельность

Народный артист России Дмитрий Певцов рассказал РИА Новости, что не собирается завершать свою карьеру после разногласий с театром «Ленком Марка Захарова».

Ранее актер объявил о своем уходе из «Ленкома», где проработал 33 года, и отметил, что его портрет убрали со стен фойе театра. Кроме того, его исключили из раздела артистов на официальном сайте, однако он остался в рубрике «Звезды Ленкома».

Театральное руководство сообщило, что решение о прекращении сотрудничества с Певцовым принял творческий совет. Сам актер отметил, что большинство членов совета не были против него. По его словам, он находится в отличной актерской форме и не планирует завершать свою карьеру.

«Если я буду кому-то нужен и то, что мне предложат, меня заинтересует, я с радостью займусь», — сказал артист.

Кроме того, он отметил, что его творческая деятельность продолжается, так как он участвует в других спектаклях, включая «Лавр» и историческое шоу «Соборная площадь» в Новом театре. Певцов также выразил готовность вернуться в «Ленком», если театру действительно потребуется его участие.

Ранее в «Ленкоме Марка Захарова» заявили, что портрет Дмитрия Певцова провисел в этом тетре на протяжении трех последних лет по ошибке.