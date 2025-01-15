В «Ленкоме» рассказали, почему убрали портрет Певцова из перечня звезд театра

В «Ленкоме Марка Захарова» заявили, что портрет Дмитрия Певцова провисел в этом тетре на протяжении трех последних лет по ошибке. Об этом сообщило РИА Новости.

Издание сослалось на заявление, сделанное пресс-службой театра. В ней напомнили, что народный артист Певцов ушел из «Ленкома Марка Захарова» еще в 2021 году. Причиной этого стал переход на работу в Государственную Думу, поскольку актер был избран депутатом.

«Фотография артиста, в отличии от тех, кто покинул театр за это время, находилась среди служащих в театре артистов. Вероятно, это была ошибка, и театр решил ее исправить», — указали журналистам.

В пресс-службе также отметили, что Певцов допускал неоднократные негативные высказывания о театре и его руководстве. Творческий совет «Ленкома» признал» все эти заявления неэтичными и не соответствующими действительности.

Ранее о том, что фото Певцова сняли со стены фойе «Ленкома», заявил сам артист. Он предупредил зрителей о том, что не участвует теперь в спектаклях, поэтому им не стоит приобретать билеты на те спектакли, где он указан в качестве исполнителя роли.