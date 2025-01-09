Актер Роберт Паттинсон тайно женился на Карибах

Британский актер Роберт Паттинсон и актриса, а также модель Сьюки Уотерхаус тайно поженились на Карибах. Об этом сообщило издание Daily Mail.

По информации источника издания, церемония состоялась в новогоднюю ночь на одном из курортов Карибского региона. На торжестве присутствовала их дочь, одетая в платье, напоминающее наряд подружки невесты.

Инсайдер отметил, что на свадьбе присутствовали члены их семьи, назвав мероприятие «очень трогательным и милым». В марте Паттинсон впервые стал отцом. Пара находится в отношениях с 2018 года.

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