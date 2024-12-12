Селена Гомес объявила о помолвке с рэпером Бенни Бланко

Американская певица Селена Гомес объявила, что у нее состоялась помолвка с музыкантом Бенни Бланко. Она растиражировала эти новости в социальных сетях.

Гомес заявила, что у нее состоялась помолвка с Бенни Бланко. Она прикрепила к посту множество фото, на которых на ее безымянный палец надето дорогостоящее кольцо.

«Бесконечность начинается сейчас», — так певица подписала эти фото.

Сам Бланко уже отметился в комментариях к данному посту. Он назвал в этой записи Гомес своей женой.

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