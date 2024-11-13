Актер Смольянинов обжаловал арест по делу о фейках о ВС РФ

В Басманный суд Москвы была подана апелляционная жалоба на заочный арест актера Артура Смольянинова* по делу о распространении фейковой информации о вооруженных силах и разжигании ненависти, сообщило РИА Новости.

В конце октября суд принял решение о заочном аресте Смольянинова, который будет действовать с момента его экстрадиции в Россию или с момента задержания на ее территории.

Согласно информации суда, актеру предъявлены обвинения в деятельности, направленной на разжигание ненависти или вражды в интернете, а также в распространении ложных сведений о Вооруженных силах РФ на основе политической или иной ненависти, осуществляемой группой лиц.

Ранее сообщалось, что Басманный суд столицы России также объявил актера Артура Смольянинова в международный розыск.

*физическое лицо, выполняющее функции иноагента.