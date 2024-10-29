Актера Смольянинова заочно арестовали в РФ за фейки об армии и разжигание вражды

Басманный суд столицы России заочно вынес решение об аресте актера Артура Смольянинова*, которого обвиняют в распространении недостоверной информации о Вооруженных силах России и в разжигании ненависти, сообщило РИА Новости.

«Постановлением Басманного районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Смольянинова Артура Сергеевича* на срок два месяца, который исчисляется с момента экстрадиции Смольянинова* на территорию Российской Федерации либо с момента его задержания на территории РФ», — рассказал собеседник агентства.

В суде уточнили, что обвинение касается действий, направленных на разжигание ненависти в Интернете и распространение ложной информации о российских Вооруженных силах по политическим или другим мотивам в группе лиц.

Смольянинов* также объявлен в международный розыск.

Министерство юстиции России внесло Смольянинова* в список иностранных агентов в январе 2023 года, а в мае он оказался в перечне террористов и экстремистов.

Ранее на рэпера-иноагента Noize MC* составили протокол за дискредитацию армии России. За административное правонарушение музыканту может грозить штраф до 50 тыс. руб.

*Признан в России иноагентом