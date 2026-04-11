Актер Тактаров назвал Россию самой свободной страной в мире

Бывший боец смешанных единоборств, актер и режиссер Олег Тактаров, известный под псевдонимом Русский медведь, сравнил уровень жизни в России и США. По его мнению, Россия является самой свободной и безопасной страной в мире. Своими мыслями 58-летний спортсмен поделился в интервью Sport24.

Тактаров, долгое время живший и работавший в США, подверг резкой критике нынешнюю социальную обстановку в этой стране. Он отметил многократный рост цен на топливо и крайне низкий уровень безопасности.

«Сейчас в Штатах бензин в четыре раза дороже, чем у нас, бомжи в магазинах воруют все что хотят. Безопасность у них на нуле, а в России я с таким не сталкивался», — заявил актер.

По его словам, дома в России он даже не запирает входную дверь, так как просто не видит в этом необходимости.

При этом экс-боец ММА выразил уверенность, что многие американцы с радостью переехали бы в РФ, если бы не были обременены кредитными обязательствами.

«Для человека моего возраста Россия реально лучшее место. Если бы у американцев не было кредитов, все они бы уже здесь жили. Я даже не могу назвать один или несколько аспектов, потому что свобода в России во всем», — подчеркнул Тактаров.

Единственным недостатком жизни в России он назвал высокие налоги.

Накануне схожее мнение о положении дел в США высказал отец американского предпринимателя Илона Маска — Эррол Маск. Он заявил, что Вашингтон за последние годы пришла в упадок и на фоне Москвы превратилась в гетто.

Ранее российский нападающий «Нью-Джерси» Арсений Грицюк рассказал об адаптации к жизни в США.