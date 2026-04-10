Российский форвард «Нью-Джерси» рассказал об адаптации к жизни в США

Российский форвард «Нью-Джерси Дэвилз» Арсений Грицюк в интервью «Спорт-Экспрессу» рассказал об адаптации к жизни в Америке. Хоккеист завершает свой первый сезон в НХЛ.

Грицюк живет в обычном рабочем районе. Жилище он выбирал по принципу близости от арены. Однако подумывает о смене места проживания, если останется в клубе на следующий сезон.

Хоккеист признался, что скучает по России. В частности, по российским продуктам — по его мнению, дома их качество гораздо лучше.

«Если честно, мне они здесь нравятся меньше. Мы как-то купили овощи, уехали на две недели, вернулись — они как новые. Это, конечно, вызывает вопросы», — привел пример Грицюк.

Арсений Грицюк провел за «Нью-Джерси» 66 матчей, в которых набрал 31 (13+18) очко. «Дэвилз» не смогли пробиться в плей-офф. По окончании сезона нападающий станет ограниченно свободным агентом и будет ждать нового предложения от клуба.

