Россиянина оштрафовали более чем на 3 млн рублей за попытку провоза 19 кг пиявок в Турцию

В международном аэропорту Стамбула таможенные органы задержали мужчину, который пытался незаконно провезти в Турцию крупную партию медицинских пиявок. Общий вес груза составил 19 килограммов. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

Сотрудники аэропорта заподозрили неладное в связи с подозрительным содержимым багажа россиянина. При досмотре выяснилось, что чемодан был заполнен 20 тысячами живых пиявок. При этом у мужчины отсутствовали необходимые документы.

Турецкая таможня изъяла груз, посчитав его контрабандным. В качестве наказания россиянина оштрафовали на 1 312 408 турецких лир, что в российских рублях превышает 3 млн. Мотивы, побудившие мужчину перевозить крупную партию пиявок в Турцию, не раскрываются.

Ранее россиянин нечаянно принес в полицию пакет конопли. Он выложил наркотик на стол прямо перед сотрудником отделения. Опомнившись, мужчина попытался сбежать, но его успели задержать.