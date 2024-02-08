Актера Александра Панкратова-Черного госпитализировали после падения на улице

Народного артиста России Александра Панкратова-Черного госпитализировали после серьезного падения на улице, в результате которого он сломал пять ребер, сообщает Mash.

В больницу он обратился только на следующий день, когда стало трудно дышать.

Позже 74-летнему актеру диагностировали пароксизмальную фибрилляцию предсердий, утверждает телеграм-канал.

Жена актера Юлия Монахова заявила, что с Панкратовым-Черным все в порядке, просто он сильно ушибся.

Панкратов-Черный сыграл более 100 ролей в кино. Особенно он запомнился работами в фильмах «Мы из джаза», «Зимний вечер в Гаграх», «Где находится нофелет?», «Мастер и Маргарита».

16 января сообщалось о госпитализации народного артиста РФ Евгения Герчакова из-за проблем с сердцем.