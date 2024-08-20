Медсестра, которая лечила Михаила Горбачева, умерла в Подмосковье в возрасте 105 лет

Медсестра, которая лечила многих известных людей, среди которых и последний генсек ЦК КПСС Михаил Горбачев, умерла в Подмосковье в возрасте 105 лет. Об этом сообщает «МК», уточняя, что смерть была естественной и в окружении близких — рядом были сын и его жена.

Сын долгожительницы рассказывает, что мама регулярно делала зарядку, пока позволяло здоровье. В последнее время Вера Книр перестала выходить на улицу, а по дому ходила, держась за стенки. Кстати, долгожительница не курила и никогда не пила.

Состояние Книр ухудшилось в последнее время — она видела некие образы, сильно пугалась и из-за этого страдала, также редко вставала с постели.

Напомним, ранее стало известно о визите Владимира Путина в Чечню впервые с 2011 года.