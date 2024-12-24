Родные актера Щербакова рассказали о его возвращении на сцену

Народный артист России Борис Щербаков может вернуться на сцену в феврале 2025 года. Об этом aif.ru сообщил его сын Василий.

Он отметил, что здоровье отца постепенно восстанавливается. Врачи делают положительные прогнозы и в скором времени выпишут его из больницы. Сын актера уточнил, что отец будет проходить реабилитацию в домашних условиях.

Также Василий добавил, что у его отца нет проблем с речью, а лицо постепенно приходит в норму.

Борис Щербаков был госпитализирован 4 декабря после того, как его супруга обнаружила его без сознания на лестничной клетке. Артист был экстренно доставлен в Городскую клиническую больницу им. Ф. И. Иноземцева.

Как позже выяснилось, актер упал с лестницы и сломал лицевую кость. Также у Щербакова диагностировали сотрясение головного мозга.

Ранее SHOT рассказал о состоянии прооперированного актера Бориса Щербакова. Отмечалось, что артиста перевели из отделения реанимации в обычную палату.