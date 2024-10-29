На Noize MC составили протокол за дискредитацию ВС РФ

В Москве полиция составила протокол на рэпера Ивана Алексеева*, более известного под псевдонимом Noize MC*, за дискредитацию ВС России, сообщил ТАСС.

За административное правонарушение музыканту может грозить штраф до 50 тыс. руб.

Отмечается, что сотрудники МВД России по Тверскому району столицы подготовили протокол по делу, основываясь на статье 20.3.3 Кодекса об административных правонарушениях РФ. В документе указано, что публичные действия рэпера-иноагента были направлены на подрыв репутации российской армии.

С начала специальной военной операции (СВО) на Украине некоторые артисты были внесены в перечень иноагентов за свои высказывания. Так, в такой список попали рэпер Оксимирон* (Мирон Федоров), певица Монеточка* (Елизавета Гырдымова), комик Максим Галкин* и другие.

Министерство юстиции России внесло Noize MC в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, еще 18 ноября 2022 года. С тех пор музыкант проживает в Литве, продолжая свою деятельность за пределами России.

Ранее сообщалось, что корпоративы иноагента Моргенштерна* за границей подорожали на 6 млн руб. с начала года.

*Минюстом РФ признаны иностранными агентами.