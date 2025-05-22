Актеры из «Слова пацана» проиграли суд по делу о чипсах

Рузиль Минекаев и Леон Кемстач, известные по сериалу «Слово пацана», потерпели неудачу в судебном разбирательстве на сумму около миллиона рублей. Их предприятие по производству чипсов под названием «Эу, пацан» было принуждено к погашению задолженности перед логистической фирмой.

Как сообщил телеграм-канал SHOT, в конфликте между молодыми предпринимателями и логистической компанией Арбитражный суд Москвы принял решение в пользу ООО «Альянслогистик».

Эта компания осуществляла транспортировку снеков, однако начинающие бизнесмены не произвели оплату услуг. Теперь суд обязал их погасить долг, перечислив логистам 904 тыс. руб., а также проценты за использование чужих средств.

Актеры зарегистрировали свой чипсовый бизнес в конце 2023 года. В состав учредителей вошли Рузиль Минекаев, Лаура Кемстач (мать Леона) и предприниматель Паулюс Виталиус, ранее сотрудничавший с Ивлеевой и Владом Бумагой. За прошедший год их совместный доход от продажи чипсов составил 29,5 млн руб.

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