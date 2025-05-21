Волочкова продала принадлежавшую ей шестикомнатную квартиру в центре Петербурга

Балерина Анастасия Волочкова сумела продать принадлежавшую ей квартиру в центре Петербурга. Артистка продала жилье на Итальянской улице за 165 млн руб. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

Танцовщица приобрела жилье в Санкт-Петербурге еще в 2001 году. Почти сразу после этого у нее начались проблемы с оплатой коммуналки. Платежи за ЖКХ с нее приходилось временами взыскивать с помощью обращений в суд. И вот теперь стало известно, что артистка избавилась от этой недвижимости. Она сумела продать шестикомнатную квартиру на Итальянской улице за 165 млн руб.

«Новому владельцу помимо шпагатной ауры после балерины достались: потолки высотой три метра, венецианская штукатурка, роспись интерьера и прочие прелести», — указал микроблог.

Общая площадь проданной квартиры составляет 196 кв. м.

Ранее Волочкова заявила, что борется с хейтерами кардинальными методами. Ей просто наплевать на серую массу, которые никогда не достигнуть ее уровня, им никогда никто не подарит бриллианты и море цветов, им никогда не достичь тех высот.