«Мама ушла в 1997-м, но память жива»: София Ротару показала архивное фото матери

Советская и украинская певица София Ротару, которая давно ведет закрытый образ жизни и редко радует поклонников новыми интервью или концертами, тем не менее, находит способ поддерживать связь с многомиллионной армией своих фанатов через социальные сети, и ее публикации, как правило, всегда вызывают огромный отклик.

На этот раз артистка опубликовала архивное черно-белое фото своей мамы — Александры Ивановны, приурочив этот трогательный пост ко дню рождения родительницы, которой, увы, уже почти три десятилетия нет в живых (она ушла из жизни в 1997 году), сообщает Super.ru.

Подобные искренние публикации, как отмечают поклонники, становятся для Ротару доброй традицией. Всего несколько месяцев назад, в январе, она трогательно поздравила с днем рождения своего покойного супруга — Анатолия Евдокименко, с которым прожила долгую и счастливую жизнь. Из мира живых он ушел в 2002 году.

Певица вышла замуж за Анатолия в 1968 году, и этот брак, по многочисленным свидетельствам, был одним из самых крепких и гармоничных в советском и постсоветском шоу-бизнесе. Через пару лет после свадьбы у пары родился сын Руслан, и Ротару всегда подчеркивала, что муж был для нее не просто супругом, но и надежным плечом, продюсером и самым близким другом.

Ранее сообщалось, что внучка Софии Ротару трогательно поздравила мать с 52-летием.