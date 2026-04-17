Юные хоккеисты «Балашихи» стали обладателями Кубка Валерия Каменского 2026

С 13 по 15 апреля 2026 года в Воскресенске прошел традиционный «Кубок олимпийского чемпиона по хоккею Валерия Каменского» — престижное соревнование среди юных хоккеистов, организованное в рамках государственной программы «Спорт России». Турнир собрал 6 сильнейших команд Московской области среди игроков 2017 года рождения — представителей ведущих хоккейных школ региона.

Как сообщили в Министерстве физической культуры и спорта Московской области, соревнования проходили по круговой системе на двух площадках: в ледовом дворце спорта «Химик» и на арене им. Валерия Каменского. За 3 игровых дня каждая команда провела по 5 матчей, демонстрируя мастерство, волю к победе и командный дух.

В числе участников выступили: «Химик» (Воскресенск), «Академия Атлант» (Мытищи), «Балашиха» (Балашиха), «Академия Петрова» (Красногорск), «Витязь» (Подольск) и «Хоккейная академия Фетисова» (Домодедово).

Напряженная борьба развернулась между командами из Мытищ и Балашихи — обе одержали по 4 победы и вышли в решающий матч за золотые медали. В финальной встрече юные спортсмены из Балашихи показали блестящую игру и уверенно обыграли соперников со счетом 8:1, завоевав главный трофей турнира.

Федерация хоккея Московской области вручила индивидуальные призы, памятные подарки и баулы с хоккейной экипировкой в 4 номинациях. Все награды отправились в Балашиху — лучшими игроками были признаны представители местной команды:

лучший вратарь — Никита Бахтеев;

лучший нападающий — Александр Круженков;

лучший бомбардир — Владислав Чепрасов;

лучший защитник — Данис Агишев.

