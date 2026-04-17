«Птица в капкане»: в Смоленской области лебедь запутался в сетях и чуть не погиб

В Смоленской области птица запуталась в старых рыболовных сетях, брошенных прямо в водоеме. Крылья переплелись с веревками, каждое движение только усугубляло положение. К счастью, на помощь пришли специалисты Смолоблохотуправления. Об этом сообщает «Lenta.ru».

В ведомстве отмечают — подобные случаи происходят регулярно. Рыбаки, которым лень убирать за собой снасти, оставляют смертельные ловушки для пернатых. Лебеди, утки, цапли прилетают на привычные места кормежки, а попадают в плен. Сети режут лапы, ломают крылья, птицы гибнут от истощения или становятся легкой добычей для хищников. В итоге страдает все биоразнообразие региона.

В этот раз обошлось. Спасатели аккуратно разрезали путы и выпустили лебедя на волю. Птица, почувствовав свободу, взмахнула крыльями и улетела. Специалисты призывают всех, кто выходит на рыбалку, забирать с собой каждую сеть, каждую леску. Не ленитесь. Иначе следующая спасенная птица может не дождаться помощи.

