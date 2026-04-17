SMS-бластеры и пугалки от босса: раскрыты топ-10 самых опасных сообщений от мошенников

Злоумышленники окончательно превратились в виртуозных психологов и высококлассных технических специалистов. Такое заключение в беседе с REGIONS сделал юрист и правозащитник из Наро-Фоминска Олег Савельев, проанализировав криминальные тренды первого полугодия 2026 года. Выводы эксперта тревожны: старые уловки обрели второе дыхание, а новые технологии делают обман практически неотличимым от правды.

Только за первые шесть месяцев текущего года, по данным специалистов, было заблокировано около полумиллиарда подозрительных SMS. Это на 15 процентов больше, чем год назад. Главный парадокс в том, что люди не стали более доверчивыми. Просто аферисты перестали ошибаться в мелочах.

Олег Савельев выделил несколько типов сообщений, после получения которых лучше сразу выдохнуть, закрыть телефон и перезвонить в банк или знакомым.

Паника как главный рычаг

Классическая схема «Ваша карта заблокирована» по-прежнему в топе. Но теперь она сопровождается жестким дедлайном: «срочно», «до завтра», «в течение часа». Цель одна — заставить жертву перейти на поддельный сайт банка и ввести данные.

Однако все чаще мошенники играют на государственных нервах. По словам юриста, SMS от имени Федеральной налоговой службы, Социального фонда или МВД с требованием оплатить задолженность — верный признак обмана. Настоящие ведомства никогда не присылают ссылки для оплаты по SMS. Еще одна ловушка — ошибочный перевод от незнакомца с просьбой вернуть деньги. Если на счет пришли деньги от чужого номера, возвращать их самостоятельно не стоит. Савельев советует связаться с банком и ждать официальной отмены. Личный перевод обратно — это гарантированная потеря собственных средств.

Ловушка для экономных и обновление тарифа

Бесплатное привлекает всегда. Мошенники эксплуатируют это безжалостно. «Вы выиграли iPhone», «Вам начислены бонусы», «Кешбэк удвоен» — подобные сообщения содержат ссылку на фишинговый сайт. Чтобы получить приз, жертва вводит данные карты, включая CVV-код и срок действия. Вместо подарка — списание всех средств.

Но еще опаснее стали сообщения от сотовых операторов. Юрист приводит типичный пример: приходит SMS: «Ваш тариф устарел. Скачайте новое приложение по ссылке». Вместо обновления на телефон попадает троян, который перехватывает все входящие сообщения, включая коды подтверждения из банка. Человек даже не замечает, как злоумышленники получают полный доступ к его счетам.

SMS-бластеры: атака, которую невозможно распознать

Самой технологичной угрозой 2026 года эксперт называет использование SMS-бластеров. Это портативные устройства, которые имитируют работу сотовой вышки. Механизм прост: телефон на несколько секунд теряет сеть, а затем подключается к фальшивой вышке. В этот момент жертве приходит сообщение от банка с требованием подтвердить перевод или перейти по ссылке.

Отличить подделку от оригинала невозможно. Антиспам-фильтры бессильны. Единственный способ защиты, по словам Олега Савельева, — игнорировать любые ссылки в SMS, даже если отправитель выглядит безупречно.

Атаки на бизнес: директор просит денег

Для бухгалтеров и офисных сотрудников существует отдельная угроза — сообщения от имени руководства. «Срочно переведите деньги поставщику», «Купите подарочные карты для партнеров» — такие SMS приходят с поддельных номеров, но имя директора в тексте настоящее. Мошенники заранее изучают компании в социальных сетях. Один необдуманный перевод — и крупная сумма уплывает в неизвестном направлении.

Олег Савельев формулирует золотые правила безопасности коротко. Первое: никаких переходов по ссылкам, даже если сообщение пришло от ведомства или банка. Второе: игнорировать любые просьбы сообщить коды и пароли из SMS третьим лицам. Третье: все вопросы решать только через официальные приложения или по номеру телефона, указанному на обороте банковской карты.

Юрист подчеркивает: чтобы защититься от мошенников, достаточно не совершать целевых действий. Не отвечать на подозрительные ссылки, не передавать коды и пароли, не переводить средства незнакомым лицам. Для решения любых вопросов использовать только официальные каналы связи.

