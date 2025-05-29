Актриса Бледанс рассказала об отношении к осуждениям ее поклонниками

Актриса Эвелина Бледанс недавно выложила в Сеть совместное фото с телеведущей Анфисой Чеховой, которое вызвало волну критики в адрес первой. Она рассказала, что думает по поводу нареканий. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По словам актрисы, каждый поклонник ее творчества имеет право высказывать свое мнение относительно любого публичного человека. Ей в целом нравится иногда экспериментировать с нарядами, и она может себе позволить надеть что-то откровенное.

Она добавила, что особо не расстраивается из-за таких комментариев, напротив, ее радует интерес людей к своей персоне. Однако менее откровенными ее наряды от этого не станут.

По мнению Бледанс, всем стоит позаботиться о том, чтобы их формы стали привлекательными, поскольку приближается летний сезон.

Ранее она рассказала о том, как у нее сейчас складываются любовные отношения.