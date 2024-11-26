Актриса Катерина Шпица сверкнула ногами в ажурных колготках на обложке популярного таблоида

Уроженка Перми, популярная российская актриса Катерина Шпица продолжает активно напоминать своим поклонникам о себе любимой, появляясь то там, то здесь. Не так давно артистка снялась в клипе группы «Марсель» из Санкт-Петербурга. А перед этим анонсировала зрителю выход четвертого сезона комедийного сериала «Полярный» с собой в ролях.

Сегодня же пермячка похвасталась своим подписчикам в Telegram, что попала на обложку декабрьского номера журнала «Караван историй».

«Какая история стоит за этой обложкой! Об этом — внутри. Фотосессию смогу показать уже ближе к концу месяца, когда выйдет новый номер журнала. А то вы фото посмотрите, а интервью потом читать поленитесь», — написала Екатерина Шпица в своем telegram-канале.

На фото Шпица позирует в терракотовом пиджаке, выставив напоказ свои ноги в ажурных розовых колготках. Подписчики по достоинству оценили новый лук знаменитости, отметив ее молодость, красоту и эффектность.

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