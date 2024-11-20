Бизнес Лепса оказался на грани краха из-за романа с 18-летней студенткой

Народный артист РФ отдал после развод ювелирное дело бывшей жене Анне Шаплыковой, но оставил себе остальной бизнес. Сейчас, по данным СМИ, ситуация с прибылью плачевная. Это связывают с новым романом исполнителя.

В качестве примера привели эксклюзивную оптику звезда. Продаваемые товары упали в цене, причем в три раза. В 2023-м прибыль составила почти 19 миллионов рублей, но в этом году она опустилась до нуля. Магазины артиста работают себе в убыток.

Производство солений, бары и другие мелкие точки также не приносят достаточно дохода, часть из которых обеспечивали поклонницы Лепса в возрасте от 35 до 50 лет. Сейчас все в курсе романа с молодой девушкой, что могло отразиться на продажах. Плюс ко всему, Лепс задаривает подарками 18-летнюю Кибу, а проектами занимается мало.

Сейчас доход Лепсу приносят только выступления, за которые он получает от 150 до 200 тысяч евро. Однако если артист забросит свое дело, то многие точки просто закроются. Как отметила Комсомолка», бизнес Лепса находится на грани краха.

Ранее сообщалось, что сваха Осипова оценила вероятность рождения детей у Лепса и его молодой возлюбленной.