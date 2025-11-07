Актриса Лариса Гузеева впервые стала бабушкой

Известная российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева впервые стала бабушкой, сообщила «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал Mash. 25-летняя дочь артистки Ольга Бухарова родила девочку, которую назвали Евой.

Гузеева рассказала, что ее дочь вышла замуж весной. Всего в семье заслуженной артистки РФ двое детей от разных браков — 34-летний Георгий Толордава (от бывшего мужа-актера Кахи Толордавы) и 25-летняя Ольга Бухарова (от нынешнего мужа, предпринимателя Игоря Бухарова).

Ранее похожее событие произошло в жизни другой медийной личности — телеведущей Аллы Довлатовой. Она тоже недавно стала бабушкой. Старшая дочь артистки Дарья родила мальчика.

