Российская знаменитость устроила скандал при регистрации на рейс из Тбилиси

Известная российская телеведущая и актриса Лариса Гузеева оказалась в центре скандальной ситуации в международном аэропорту Тбилиси. Инцидент произошел накануне, 7 ноября, перед вылетом рейса в Москву.

Согласно сообщениям в СМИ, Гузеева прибыла в аэропорт вместе с дочерью и малолетним внуком, рассчитывая занять определенные места в салоне бизнес-класса. Однако на стойке регистрации выяснилось, что желаемые кресла уже были забронированы другими пассажирами.

Обсуждение данного вопроса с сотрудниками авиационного хаба быстро переросло в эмоциональный диалог. По свидетельствам очевидцев, после примерно десяти минут беседы артистка не смогла сдержать эмоций. Покидая зону регистрации, она позволила себе резкие высказывания в адрес персонала.

Несмотря на конфликт, Ларисе Гузеевой и ее семье удалось улететь бизнес-классом, однако заняли они иные, чем изначально планировалось, места.

