Актриса Марина Дюжева смогла побороть рак горла в 69 лет

Актриса Марина Дюжева одержала победу над онкологией. У нее диагностировали рак гортани на ранней стадии, сообщил телеграм-канал Mash.

Как отмечается в сообщении, женщина обратилась к специалистам полтора года назад из-за болей при глотании и ощущения сухости во рту. В результате обследования врачи обнаружили опухоль в небной миндалине.

69-летняя Дюжева прошла несколько курсов химиотерапии, в итоге злокачественные клетки удалось устранить. Лечение завершено, однако артистка продолжает находиться под медицинским наблюдением для предотвращения рецидивов.

Марина Дюжева известна по ролям в фильмах «Мимино», «По семейным обстоятельствам» и «Покровские ворота». Она также стала популярной актрисой дубляжа. В частности, Дюжева является российским голосом Молли из «Гарри Поттера» и всех женских персонажей сериала «Элен и ребята».

Ранее сообщалось, что предварительной причиной смерти народного артиста СССР Олега Стриженова стали последствия ишемического инсульта.