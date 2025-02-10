SHOT узнал возможную причину смерти Олега Стриженова

Напомним, Олег Стриженов умер в возрасте 95 лет в воскресенье, 9 февраля, после продолжительной болезни. Ранее артист был экстренно госпитализирован.

«Предварительная причина — последствия ишемического инсульта», — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что Владимир Машков, возглавляющий Союз театральных деятелей России, выразил глубокое сожаление в связи с кончиной народного артиста СССР Олега Стриженова. Он подчеркнул, что уход из жизни этого выдающегося актера стал невосполнимой потерей для всего российского театрального искусства. Машков отметил, что яркий и многогранный талант Олега Стриженова будет служить источником вдохновения для новых поколений актеров.