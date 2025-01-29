Актриса Мерил Стрип спаслась от пожаров в Калифорнии благодаря дыре в заборе

Американская актриса Мерил Стрип смогла эвакуироваться из своего горящего дома в Пасадене благодаря дыре в соседском заборе, пишет журнал Voice со ссылкой на рассказ племянника актрисы Эйба Стрип.

По его словам, Стрип получила уведомление об эвакуации, но столкнулась с проблемой — единственный доступный путь был заблокирован. Однако обладательница «Оскара» не растерялась и сделала дыру в заборе соседей, которая позволила ей покинуть опасную территорию и найти укрытие.

«Моя тетя Мерил Стрип получила приказ об эвакуации 8 января, но когда она попыталась уехать, то обнаружила, что на ее подъездной дорожке упало большое дерево, перегородив ей единственный выход», — рассказал Эйб.

С лесными пожарами также столкнулся партнер Стрим по телеэкрану Мартин Шорт. Он тоже был вынужден покинуть свой дом, схватив только самые необходимые вещи. К счастью, его собственность осталась цела, но дом его сына не выдержал натиска стихии и выгорел дотла. Мартин сообщил, что его сын намерен отстроить новое жилище в Калифорнии.

Еще более драматичная ситуация сложилась для актера Хейли Джоэла Осмента. Ему с трудом удалось покинуть район, который охватило пламя. Он лишился своего пианино и коллекции пластинок. Осмент задается вопросом, почему власти не объявили эвакуацию раньше.

Фотограф Джефф Липски также столкнулся с огненной стихией. Его дом в Лос-Анджелесе уцелел, но все окрестные коттеджи были уничтожены. Липски выразил обеспокоенность, что его район превратился в свалку токсичных отходов, и не представляет, как сможет вернуться домой.

Ранее Mash сообщил, что рокер Илья Лагутенко отправится на гастроли ради восстановления сгоревшего в США дома.