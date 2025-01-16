Mash: Лагутенко отправится на гастроли ради восстановления сгоревшего в США дома

По данным источника, пожары полностью уничтожили дом рокера в Биг-Роке, как и остальные в поселке. Но у Лагутенко осталась земля, поэтому он может сократить свои расходы по восстановлению недвижимости до $700-800 тыс.

Для Лагутенко это несложная задача — за один концерт он берет по 8,5 млн руб., или $83 тыс. Группу «Мумий Тролль», чьим солистом он является, любят за рубежом. Менеджмент активно принимает заказы на корпоративы, дни рождения и вечеринки.

Дом на 204 кв. м Лагутенко приобрел еще в 2018 году. Он отдал за него сразу $500 тыс. и еще более двух миллионов остался должен за него банку в качестве ипотечного кредита. При этом у Лагутенко есть еще один дом в самом Лос-Анджелесе, который остался невредимым.