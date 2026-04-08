Наталья Штурм иронично прошлась по откровениям Дмитрия Диброва о сексе

Накануне Дибров в телешоу «Секрет на миллион» с Лерой Кудрявцевой публично заявил, что его бывшая супруга Полина умела делать мужчину счастливым, используя некие «секретные арсеналы».

Штурм в своей манере не стала скрывать иронии. Она заявила, что прекрасно понимает, о каких именно утехах идет речь, и многозначительно намекнула на «проктологические удовольствия».

«То же мне секрет! Он имеет в виду проктологические удовольствия. Ну, это уже большинство женщин практикует. Дима малость отстал от жизни», — высказалась Штурм.

На этом певица не остановилась. Она высказалась и о более глобальных тенденциях. По мнению артистки, современные мужчины стали слишком ленивы для полноценной интимной жизни.

«Классический секс умирает», — резюмировала певица.

Ранее сообщалось, что телеведущий Дмитрий Дибров оскорбил Леру Кудрявцеву в ее шоу из-за бывшей жены Полины.