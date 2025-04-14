Актрису Дроздову отправили под домашний арест за нанесение ножевого ранения возлюбленному Делю

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга постановил отправить под домашний арест актрису Александру Дроздову, обвиняемую в нанесении ножевого ранения своему партнеру. Мера пресечения будет действовать как минимум до 11 июня. По словам девушки, она действовала в целях защиты своего ребенка, сообщил телеграм-канал «Mash на Мойке».

Инцидент произошел в квартире на Казанской улице в минувшие выходные. 26-летняя актриса, работающая в театре комедии им. Акимова, нанесла ножевое ранение своему 40-летнему возлюбленному, актеру театра им. Ленсовета Илье Делю.

У мужчины серьезно повреждено легкое. Он самостоятельно вызвал скорую помощь, сообщив о ранениях в области туловища и руки. Пострадавшего в тяжелом состоянии доставили в реанимацию Мариинской больницы.

Дроздова была задержана на месте происшествия. В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье об умышленном нанесении тяжкого вреда здоровью с использованием оружия.

Согласно информации Объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга, Дроздовой запрещено покидать жилище, использовать средства связи и интернет, контактировать с другими лицами, имеющими отношение к делу, а также получать корреспонденцию.

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