Суд взыскал с Лерчек долги по коммунальным платежам

Троицкий районный суд Москвы постановил взыскать долги по коммунальным платежам с известного блогера Валерии Чекалиной, более известной под псевдонимом Лерчек, передает «Коммерсантъ».

Решение суда уже вступило в силу, однако точная сумма задолженности блогера не раскрывается.

24 марта суд продлил на два месяца домашний арест для Чекалиной и ее бывшего мужа Артема. Эта мера пресечения будет действовать до 26 мая.

Экс-супругов обвиняют по ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (вывод средств за рубеж с использованием подложных документов). Дело было возбужденно в октябре 2024 года.

Следствие утверждает, что в период с 2021 по 2022 год пара вывела более 250 млн руб. на счет компании в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), полученные от продажи фитнес-курса «Идеальное тело».

Обвиняемые не уведомили Федеральную налоговую службу (ФНС) о наличии иностранных счетов, а операции по выводу средств на зарубежные счета проводились под видом покупки информационного продукта.

Сначала блогерам вменялись преступления, связанные с уклонением от уплаты налогов (ч. 2 ст. 198 и ч. 5 ст. 33 УК РФ) и легализацией 280 млн руб. (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).

В декабре 2023 года Валерия Чекалина погасила задолженность перед ФНС в размере 505 млн руб. В результате этого оба дела были прекращены.

Ранее сообщалось, что суд установил общую ответственность Елены Блиновской и ее мужа по долгам.