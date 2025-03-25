Актрису Ларису Голубкину упокоили на аллее актеров

ТАСС сообщил , что местом упокоения народной артистки РСФСР Ларисы Голубкиной стало Троекуровское кладбище в Москве. Прощание с актрисой состоялось на 21-м участке кладбища, известном как аллея актеров.

Здесь же находятся могилы таких выдающихся артисток, как Евгения Добровольская, Раиса Максимова и Ирина Мирошниченко.

После церемонии прощания в храме святителя Николая на Трех Горах актер Александр Рапопорт подчеркнул уникальность Голубкиной. Он вспомнил ее слова о волнении актера перед выходом на сцену: «Настоящий профессионал не может не волноваться».

Напомним, Лариса Голубкина скончалась в субботу, 22 марта, в возрасте 85 лет. По словам директора ЦАТРА Милены Авимской, причиной смерти послужила продолжительная болезнь.

Ранее сообщалось, что хоронившие отца Киркорова заметили «божий знак» на траурной церемонии.