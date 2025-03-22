Хоронившие отца Киркорова заметили «божий знак» на траурной церемонии

На церемонии прощания с народным артистом России Бедросом Киркоровым произошло нечто необычное. Во время похорон в Москве бушевал сильный ветер, но как только тело усопшего было предано земле на Троекуровском кладбище, погода внезапно изменилась.

В этот момент произошло нечто особенное: солнце ненадолго выглянуло из-за облаков, но вскоре снова скрылось за ними. Ветер утих, а тучи рассеялись.

«Это Божье благоденствие, Божий знак. Поскольку ушел светлый человек, то и природа так отреагировала», — заявил журналисту сайта MK.Ru давний друг Бедроса Игорь Гранковский.

На церемонии прощания были замечены внуки Киркорова, которые принесли к гробу деда белые розы.

Как мы уже сообщали, Бедрос Киркоров ушел из жизни 18 марта 2025 года. Причиной смерти стала остановка сердца. Незадолго до этого он передал фамильный перстень своему сыну Филиппу Киркорову.

В храм Христа Спасителя, где в пятницу, 21 марта, проходило прощание с артистом, пришли известные общественные деятели, политики и представители шоу-бизнеса.