Акция «Культурная суббота. Игры народов России» состоялась в подмосковных Котельниках

Отмечается, что и дети, и взрослые с огромным удовольствием приняли участие в забавах, неиссякаемое число которых знает «Русская песня»: перетягивание каната, палки-моталки, «золотые ворота», марама, «плетение косы весны-красны», «у медведя во бору» и многие другие.

Загадки, потешки, песни, побасенки и попевки — сокровищница русской культуры, о которых не понаслышке знает народный коллектив «Русская песня» — они являются фольклорными собирателями уже более 20 лет. Многие песни в их репертуаре привезены ими из фольклорных экспедиций по отдаленным деревням России.

Данное мероприятие было подготовлено при содействии Культурного комплекса «Котельники» и прошло в рамках проекта «Культура для школьников».

Накануне губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье стартовал шахматный турнир на кубок Карякина.