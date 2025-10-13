«Аль-Хиляль» готов перебить трансферный рекорд почти в два раза

«Аль-Хиляль» готов купить 18-летнего вингера за €400 млн и тем самым почти в два раза перекрыть трансферный рекорд. Самую большую сумму за игрока в футболе заплатил ПСЖ, перекупив у «Барселоны» бразильца Неймара за €220 млн.

Вундеркинд Ямаль, которому только в июле исполнилось 18 лет, уже успел провести 23 матча за сборную Испании и стать одним из главных претендентов на «Золотой мяч». В нынешнем сезоне Ямаль сыграл пять матчей за «Барселону» в Ла Лиге и Лиге чемпионов, забив два мяча и отдав четыре голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в €200 млн.

