«Зенит» хочет избавиться от купленного летом Жерсона

Именно столько петербургский клуб заплатил в июле «Фламенго», а теперь хочет за те же деньги избавиться от футболиста, который не горит желанием играть за «Зенит».

Жерсон провел шесть матчей в РПЛ, не отметившись результативными действиями. В последний раз он вышел на поле 23 августа в игре с махачкалинским «Динамо» (4:0), проведя лишь четыре минуты после выхода на замену.

После этого стало известно о загадочной травме бедра у бразильца. Жерсон даже хотел отправиться на родину за помощью к местному физиотерапевту. Также стало известно, что параллельно с «Зенитом» Жерсон контактировал с клубами из Саудовской Аравии и более склонялся к переезду на Аравийский полуостров, нежели в Россию.

