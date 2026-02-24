Алаев рассказал, почему «Спартака» не было на Зимнем кубке РПЛ

Турнир прошел в Абу-Даби. Впервые его победителем стал ЦСКА, опередивший «Динамо», «Краснодар» и «Зенит».

«Я очень доволен Зимним кубком, хотел бы еще раз поблагодарить всех партнеров. Потому что турнир проводился в несколько иных финансовых возможностях в этом году. И то, что нам его удалось провести, считаю большой победой. Я рад, что мы сохранили эту традицию, уверен, что будем продолжать», — сказал Алаев.

Также он ответил на вопрос, почему в этом году в Зимнем кубке не принимал участия московский «Спартак». Функционер пояснил, что таким был выбор самого клуба, и выразил надежду, что в следующем году красно-белые вновь сыграют в турнире.

Зимний кубок РПЛ проводится с 2023 года. «Спартак» дважды выиграл турнир (2023,2024), а в прошлом году занял второе место после «Зенита». Из девяти матчей, проведенных на Зимнем кубке за три года, «Спартак» выиграл семь.

