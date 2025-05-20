«Алания» разъярена судейством в Первой лиге

Журналист сообщил, что ему позвонил спортивный директор клуба из Владикавказа Азамат Засеев и сказал: «Нас убивают. Я уже не знаю, к кому обращаться». По словам Засеева, из-за судейских решений команда весной потеряла 7-8 важнейших очков.

Последнее судейское решение, которое возмутило «Аланию», случилось в матче 33-го тура с «КАМАЗом». На 94-й минуте клуб из Набережных Челнов сравнял счет (1:1). Во Владикавказе настаивают, что и само нарушение было липовым, и штрафной был разыгран еще до свистка арбитра.

Потеря двух очков оставила «Аланию» на 17-м месте и лишила шансов бороться за сохранение места в Первой лиге. Более того, теперь владикавказцам непросто будет зацепиться и за 16-ю позицию, которая при определенных обстоятельствах дает надежду на wild card.

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