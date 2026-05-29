«Алавес» назвал цену за интересующего «Спартак» защитника

Спортивный директор испанского «Алавеса» Серхио Фернандес прокомментировал для «Спорт-Экспресса» информацию об интересе «Спартака» к защитнику Виктору Параде.

Испанское издание As сообщило, что предметный интерес к 24-летнему футболисту проявляют «Спартак», а также «Сельта» и «Олимпиакос».

Фернандес заявил, что пока в клуб никто по поводу Парады не обращался. Он отметил, что клуб будет рассматривать предложения по игроку, начинающиеся от €5 млн.

Виктор Парада провел первый полноценный сезон в высшем испанском дивизионе. Он отыграл 30 матчей в чемпионате Испании, выходя на позиции левого защитника или крайнего в центре при игре в «тройке». Парада отметился тремя результативными передачами.

Контракт игрока с «Алавесом» рассчитан до 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в €2 млн.

