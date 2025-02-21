Алек Болдуин рассказал о чувстве вины и депрессии после убийства на съемках

Американский актер Алек Болдуин признался, что столкнулся с глубокой депрессией после трагического инцидента на съемках фильма «Ржавчина» в 2021 году, пишет журнал The Voice.

21 октября 2021 года Болдуин во время съемок кинокартины на ранчо Бонанза-Крик в Санта-Фе разрядил реквизитное огнестрельное оружие, которое ему передал помощник режиссера Дэйв Холлс. Пуля попала в оператора Галину Хатчинс и травмировала режиссера Джоэла Соуза.

В новом реалити-шоу «Болдуины» актер поделился своими переживаниями, рассказав о борьбе с чувством вины, посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР) и тревогой за свое будущее. Болдуин отметил, что в трудные моменты ему было так тяжело, что он не мог встать с постели, ощущая себя неспособным вести нормальный образ жизни.

Поддержка его семьи, особенно жены Хиларии, сыграла важную роль в восстановлении Алека. Супруга актера рассказала, что муж периодически обвинял себя и впадал в панику.

«Галина потеряла жизнь в самой немыслимой трагедии. Ее сын потерял мать. И эта боль теперь навсегда останется частью нашей истории. Все, что мы можем сделать — это попытаться двигаться дальше и создавать радость для наших детей, даже если нам самим тяжело», — сказала Хилария.

После пережитого горя актер осознал, что не может позволить себе окончательно сломаться. Он начал возвращаться к жизни в том числе и из-за детей. Болдуин выразил благодарность семье за ту любовь и поддержку, которая помогает ему справляться с трудностями.

Несмотря на то, что в 2022 году против Болдуина были выдвинуты обвинения в непредумышленном убийстве, в августе 2024 года суд отклонил его дело. Как рассказал актер, он до сих продолжает жить под давлением общественного мнения и нарастающего чувства вины. Алек отметил, что иногда чувствует себя лучше во сне, чем в бодрствующем состоянии.

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