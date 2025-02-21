Жена больного деменцией Брюса Уиллиса рассказала, как заботится о нем

Американская актриса Эмма Хеминг призналась, что забота о больном деменцией муже Брюсе Уиллисе стала для нее важной частью их любви, а не просто обязанностью, передает журнал The Voice.

Она отметила, что простые слова поддержки не всегда оказывают желаемое воздействие на нее. Она призвала друзей и знакомых быть более конкретными, обращаясь к опекунам страдающих подобными заболеваниями людей.

«Давайте перестанем говорить: "Дай знать, если тебе что-то нужно". Вместо этого лучше сказать: "Вот чем я могу помочь"», — сказала Хеминг на видео, опубликованном в честь Национального дня опекунов.

46-летняя модель отметила, что сложности, с которыми сталкиваются опекуны, нередко связаны с внутренними переживаниями и страхом стать обузой для окружающих. По словам Эммы, простые предложения о помощи могут звучать пусто, поэтому гораздо полезнее проявлять инициативу.

Супруга Уиллиса привела несколько примеров, которые могут значительно облегчить жизнь опекунов. Так, актриса предложила оказывать помощь в приготовлении еды, поездках в аптеку или перевозке детей.

Несмотря на тяжелую ношу ухода за близким человеком, Эмма подчеркивает, что поддержка не должна быть сложной или обременительной.

69-летний Брюс Уиллис завершил актерскую карьеру в 2022 году из-за афазии и фронтотемпоральной деменции. Его семья, включая бывшую супругу Деми Мур и дочерей, активно поддерживает его.

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