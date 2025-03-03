Александр Бубнов раскрыл, почему исчез из медиапространства

Популярный футбольный эксперт Александр Бубнов впервые с 2018 года появился в кадре. Он пришел в эфир программы на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Бубнов рассказал, что с ним происходило последние семь лет.

«До меня доходили слухи, что я с ума сошел. Некоторые считали, что я вообще умер. Третьи говорили: «Это не Бубнов говорит, это за него говорят», — сказал бывший футболист «Спартака» и сборной СССР.

На портале Sportbox.ru публиковалась аналитика от имени Бубнова, но многие не верили, что она исходит от самого эксперта. Бубнов подтвердил, что это действительно его комментарии, просто с возрастом он начал высказывать свое мнение более корректно.

Причиной же отсутствия на публике были проблемы с ногами. Бубнов рассказал, что мог оказаться прикованным к инвалидной коляске, но с помощью занятий решил все вопросы со здоровьем.

На «Коммент.Шоу» объявили, что теперь 69-летний Бубнов станет постоянным участником программы. Кроме того, эксперт завел телеграм-канал «Теория Ларина», где обещает делиться историями из своей жизни.

Ранее стало известно, что защитника «Зенита» Дугласа Сантоса одновременно вызвали в сборные России и Бразилии.