Поргина ответила критикам Симоньян и высказалась о хранении праха покойного Кеосаяна дома

Накануне журналистка рассказала, что хранит прах своего супруга, режиссера Тиграна Кеосаяна, дома на прикроватной тумбочке. Это признание прозвучало в программе «Секрет на миллион» с Лерой Кудрявцей.

Поргина считает, что Симоньян поступила правильно. По ее мнению, любовь и память о Тигране дают Маргарите силы для дальнейшей жизни. Актриса отметила, что для женщины хранить память о любимом человеке необходимо.

«Память не может уйти даже, если человек ушел. Он остается в сердце. Это самое главное», — сказала вдова актера.

Кеосаян умер осенью 2025 года после нескольких месяцев комы. Вскоре после его смерти у Маргариты обнаружили рак груди, с которым журналистка борется по сей день.

Ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян рассказала о потере четвертого ребенка в 2020-м году.