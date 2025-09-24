Александр Панкратов-Черный опроверг слухи о госпитализации: актер вышел на связь. Он заявил, что сообщения о проблемах со здоровьем являются полным бредом.

Александр Панкратов-Черный лично опроверг тревожные сообщения о своем здоровье. Об этом пишет Lenta.ru со ссылкой на телеграм-канал Mash. Актер, о экстренной госпитализации которого писали в различных соцсетях, появился в видеообращении к поклонникам. Он назвал информацию в СМИ чепухой и призвал публику не верить распространяемым слухам.

Ранее сообщалось, что артист был срочно доставлен в больницу, что вынудило его отменить гастрольные спектакли в Тюмени и Кургане. По неподтвержденным данным, у актера могли диагностировать серьезное заболевание. Однако теперь эти сведения поставлены под сомнение.

В подтверждение своих слов Панкратов-Черный уже в ближайшее время вернется к работе. По данным того же источника, 12 октября артист планирует выйти на сцену в Белоруссии со своим спектаклем.

