Татьяна Буланова высказалась о своей беременности

57-летняя Татьяна Буланова призналась, что не планирует снова становиться мамой, опасаясь за свое здоровье. Об этом исполнительница хита «Ясный мой свет» заявила в интервью изданию «Общественная служба новостей».

Летом 2023 года Буланова вышла замуж за бизнесмена Валерия Руднева. Их свадьба прошла в Санкт-Петербурге. Разница в возрасте между ними составляет 19 лет.

Вскоре в СМИ поползли слухи, что певица готовится к пополнению: якобы звезда хочет подарить мужу ребенка, несмотря на возраст. Однако сама Буланова домыслы категорически опровергла.

«Нет, сейчас точно не время… Я, если бы мужчиной была, то тоже хотела бы много детей, но никто не понимает из мужчин, какая это нагрузка», — отметила Татьяна.

При этом она не отрицает, что ранее допускала такую возможность. Более того, Буланова даже заморозила яйцеклетки, чтобы оставить себе шанс. Но пока, по ее словам, от планов к действиям она не готова переходить.

