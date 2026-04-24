«Собрать ПК за 200 тысяч или платить 54 тысячи в год»: названы причины новой волны популярности компьютерных клубов

Вместо того чтобы собирать мощный ПК за бешеные деньги, геймеры массово возвращаются в компьютерные клубы. Руководитель пиар-службы и медиакоммуникаций Михаил Пименов назвал НСН три причины этой новой волны. И первая из них — цена железа. Об этом сообщает Lenta.ru.

Собрать игровой компьютер, который тянет все новинки на максималках, сейчас стоит около ₽200 тыс. Для многих это неподъемная сумма. При этом час в хорошем клубе обойдется в ₽300–600, а максимальный комфорт (лучшие места, перерывы) — в ₽1,5 тыс. В год при регулярных визитах набегает примерно ₽54 тыс. Экономия очевидна: вместо того чтобы разориться на «железе», проще платить помесячно и всегда играть на актуальном оборудовании.

Вторая причина — социальная. Одиночные онлайн-баталии не заменят живого общения. В клубах можно собраться с друзьями, пошутить, обсудить стратегию. Это не просто игры, а полноценный досуг.

Третья — рост киберспортивной аудитории. По словам Пименова, в мегаполисах клубов уже много, а вот в регионах поле почти не пахано. Там продолжается открытие новых точек. Основная аудитория — люди до 25 лет, которые уже выросли на стримах и турнирах.

