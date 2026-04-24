Экономический рывок Рузского округа: двукратный рост инвестиций и лидерство в рейтингах Подмосковья

В администрации Рузского муниципального округа подвели первые итоги работы команды Александра Горбылева, сменившего Николая Пархоменко на посту главы округа в феврале 2025 года. Заместитель главы Оксана Котова представила подробный доклад, охватывающий ключевые сферы: от сельского хозяйства и инвестиций до налоговых поступлений. Как сообщает RuNews24.ru , этот срез социально-экономических достижений за первый полный год работы новой администрации вынесен на обсуждение депутатов местного Совета.

Инвестиционный бум и ставка на рекреацию

За прошедший 2025 год объем инвестиций в основной капитал округа (без учета бюджетных средств) превысил 6 млрд рублей, что почти в два раза больше показателей предыдущего года. Синхронно вырос и рынок труда: создано более 1200 новых рабочих мест. В портфеле муниципалитета сейчас находится более 25 активных проектов общей стоимостью свыше 20 млрд рублей.

Анализ структуры инвестиций показывает четкий вектор развития территории — это сочетание промышленного производства и премиального туризма. Среди наиболее масштабных строек:

Курортный поселок OZERNA RESORT & SPA (4 млрд рублей);

Эко-курорт «Парус Руза» (3,2 млрд рублей);

Складской комплекс компании «Платформа» (1,4 млрд рублей);

Фабрика-кухня сети «Магнолия» (1 млрд рублей).

Интересно распределение социальной эффективности: если крупные курортные проекты требуют миллиардных вложений, то промышленные площадки быстрее генерируют рабочие места. Например, новый завод железобетонных конструкций при инвестициях в 300 млн рублей обеспечит работой 250 человек — это в шесть раз больше, чем даст дорогостоящий проект OZERNA.

Аграрный сектор: между пасеками и неиспользуемой землей

Сельское хозяйство округа уходит в сторону нишевых и туристических направлений. В 2025 году шесть фермерских хозяйств получили 96 гектаров земли. Среди них выделяются проекты по развитию агротуризма: пасека на 8 гектарах и ягодная ферма «Земский фермер» на 25 гектарах.

Однако за успехами малых форм скрывается серьезный земельный вызов. Проверки выявили 21 неиспользуемый участок сельхозназначения общей площадью 1413 гектаров. Это в 15 раз превышает объем земли, распределенной за год.

Таким образом, огромный аграрный потенциал округа пока остается в резерве. Господдержка сектора составила 7,6 млн рублей, но распределена она была точечно: львиную долю (6 млн рублей) получила «Ферма Журавли».

Торговый порядок и рывок в рейтинге

Настоящий «управленческий спецэффект» команда округа продемонстрировала в сфере потребительского рынка. Руза поднялась с 48-го на 1-е место в Подмосковье по показателю обновления облика и демонтажа незаконных торговых объектов. Путь к лидерству был непростым: в начале года позиции округа даже падали до 51-й строчки, но жесткая зачистка незаконных павильонов (демонтировано 58 объектов за год) позволила показать взрывной рост в четвертом квартале.

Сегодня инфраструктура торговли округа включает 563 магазина, 28 торговых центров и стремительно растущую сеть пунктов выдачи интернет-заказов (159 точек). При этом бюджетная дисциплина остается в приоритете: за год с арендаторов взыскано более 2 млн рублей платежей, а материалы по крупным должникам переданы в суды.

Налоговые резиденты и «миллиардный» прогноз

Качество привлекаемого бизнеса в округе заметно выросло. В 2025 году удалось привлечь шесть новых налоговых резидентов, среди которых IT-компании и производственные предприятия (АО «Нетрис», ООО «Синтеллект» и другие). Если за прошлый год они принесли в бюджет 25 млн рублей, то план на первый квартал 2026 года уже превышает 100 млн рублей.

Экономические индикаторы подтверждают оживление:

Объем отгруженной продукции вырос на 34%;

Оборот розничной торговли составил 19,5 млрд рублей (+11,6%);

Средняя зарплата в крупном бизнесе увеличилась на 16%;

Ввод жилья (ИЖС) подскочил на 22,7%.

Тень агрохолдинга: долги как главный риск

Главным тормозом финансовой системы округа остается ситуация с агрохолдингом «Русское молоко». На начало 2026 года задолженность 39 структур, связанных с холдингом, достигла 356,9 млн рублей — это более половины (55%) всех долгов по имущественным налогам в муниципалитете. К марту долг вырос до 418,9 млн рублей.

Однако ситуация достигла неприятной отметки: только за два месяца недоимка холдинга увеличилась на сумму, сопоставимую с годовым результатом работы всей муниципальной комиссии по взысканию долгов. Решение проблемы передано на уровень губернатора и специального штаба при правительстве области.

Еще одним тревожным сигналом стали задержки зарплат: в АО «Рузское молоко» 113 сотрудников не получали деньги пять месяцев, и только вмешательство Следственного комитета помогло погасить долги к концу года.

Несмотря на эти структурные сложности, Рузский округ демонстрирует признаки системного оздоровления. Прогноз на 2026–2028 годы остается оптимистичным, однако реальная устойчивость бюджета будет зависеть от способности властей решить вопрос с крупнейшим должником.

