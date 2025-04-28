Александрова обыграла бывшую соотечественницу Касаткину на «тысячнике» в Мадриде

Россиянка Екатерина Александрова, занимающая 22-е место в мировой классификации, обыграла на турнире WTA 1000 в Мадриде 14-ю ракетку мира Дарья Касаткину, бывшую соотечественницу, с недавнего времени представляющую Австралию.

Матч завершился со счетом 6:3, 7:6, поединок продолжался один час 37 минут.

В следующем круге россиянка сыграет с японкой Моюкой Учиджимой, занимающей 56-ю строчку в рейтинге.

В четвертом круге мадридского турнира сыграют также Мирра Андреева — с украинкой Юлий Стародубцевой, Диана Шнайдер – с Игой Швентек из Польши, Анастасия Потапова — с еще одной представительницей Украины, Мартой Костюк.

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