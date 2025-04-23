Украинская теннисистка Цуренко заявила, что ее иск к WTA неправильно поняли

Украинская теннисистка Леся Цуренко заявила, что ее иск к WTA был неправильно понят общественностью, особенно в России.

Также ее удивила позиция Женской теннисной ассоциации, представители которой заявили об уверенности своей победы в суде.

«В иске я говорю о халатности WTA по отношению к украинцам в невероятно трудное время и эмоциональном ущербе, который я понесла. Я не требую, чтобы забанили российских или белорусских игроков. Там ни слова об этом», — заявила Цуренко украинским СМИ.

Она отметила, что в России именно так и считают, и она получила уже «шквал сообщений» по этому поводу.

Цуренко заявляла, что испытала психические атаки из-за участия в турнирах российских и белорусских спортсменов, но не нашла сочувствия у руководителей WTA.

35-летняя Леся Цуренко на данный момент занимает 239-е место в рейтинге WTA.