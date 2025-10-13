Александрова впервые вошла в топ-10 рейтинга, Медведев обошел Рублева

30-летняя россиянка Екатерина Александрова впервые в своей карьере вошла в топ-10 рейтинга. В нынешнем сезоне она проходила в четвертый раунд трех турниров Большого шлема — «Ролан Гарроса», Уимблдона и Открытого чемпионата США.

Мирра Андреева опустилась на строчку вниз, уступив пятое место рейтинга американке Джессике Пегуле. Лидером женского рейтинга продолжает оставаться белоруска Арина Соболенко, Ига Швентек из Польши занимает второе место, американка Коко Гауфф ­­— третье.

Даниил Медведев, дошедший до полуфинала «Мастерса» в Шанхае, поднялся на четыре места в рейтинге АТР и занял 14-ю позицию, сместив с нее Андрея Рублева. Лучшим из россиян остается Карен Хачанов — 10-е место.

Возглавляет мужской рейтинг испанец Карлос Алькарас, итальянец Янник Синнер — второй, немец Александр Зверев — третий.

Ранее определился чемпион России по регби. Впервые в истории золотые медали завоевала казанская «Стрела-Ак Барс».